بعد حادث "مجدل شمس".. ما حقيقة توقف حركة الملاحة الجوية في لبنان؟

وكالات

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، أنباء تفيد بتوقف حركة الملاحة الجوية فوق فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، بشكل شبه كامل.

لكن وزير النقل والاشغال العامة اللبناني علي حميّة، نفى عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تلك الأنباء وقال إنها عارية من الصحة.

لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن توقف الملاحة الجوية في الاجواء اللبنانية — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) July 27, 2024

وكشفت وسائل إعلام لبنانية، أن الخريطة الجوية التي تداولها النشطاء، تعود إلى تاريخ سابق، حينما توقفت حركة الملاحة في عدد من الدول أثناء الهجوم الإيراني على إسرائيل، ردا على استهداف قنصليتها في دمشق.