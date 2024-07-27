"أخطر حادث منذ 7 أكتوبر".. جيش الاحتلال: نجهز ردًا ضد حزب الله

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم السبت، إن وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الموساد يقيمون الموقف في مجدل شمس.

وزعم هاجاري، أن حزب الله أطلق صاروخا سقط بملعب كرة قدم في مجدل شمس وهو حدث صعب، موضحا أن الجيش حذر سكان مجدل شمس في السابق لكنه يحقق بشكل شفاف وعميق بشأن الحادث.

وكشف هاجاري أن معلومات الجيش تشير إلى أن حزب الله مسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس، مؤكدا أن ما حدث خطير جدا وسوف يرد الجيش بما يتوافق.

وأشار هاجاري إلى أن ما حدث في مجدل شمس هو أخطر حادث يصيب المدنيين منذ 7 أكتوبر، لافتا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجهز ردا ضد حزب الله..

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى إلى 10 في مجدل شمس بالجولان شمالي البلاد.

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم السبت، إن تحقيقا أوليا يشير إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية واجهت صعوبة في اعتراض الصواريخ بمجدل شمس بالجولان.

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية للصحيفة العبرية، أنه سيكون هناك رد فعل واسع النطاق على كارثة مجدل شمس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول عسكري إسرائيلي، قوله إن حزب الله هو من أطلق الصاروخ الذي سقط على ملعب لكرة القدم في الجولان.