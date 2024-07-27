ارتفاع قتلى الهجوم على "مجدل شمس" بإسرائيل إلى 10 أشخاص

وكالات

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى إلى 10 في مجدل شمس بالجولان شمالي البلاد.

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم السبت، إن تحقيقا أوليا يشير إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية واجهت صعوبة في اعتراض الصواريخ بمجدل شمس بالجولان.

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية للصحيفة العبرية، أنه سيكون هناك رد فعل واسع النطاق على كارثة مجدل شمس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول عسكري إسرائيلي، قوله إن حزب الله هو من أطلق الصاروخ الذي سقط على ملعب لكرة القدم في الجولان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القناة 12 العبرية، مقتل 9 أشخاص إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان شمالي إسرائيل.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، بارتفاع عدد الحالات الحرجة بين المصابين في مجدل شمس بالجولان إلى 9.

وكشفت مصادر إسرائيلية، أن الصاروخ الذي أطلقه حزب الله أصاب ملعب كرة قدم ببلدة مجدل شمس.

وان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، اليوم السبت، إطلاق صفارات الإنذار في مجدل شمس شمالي البلاد.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن وقوع إصابات في بلدة مجدل شمس بالجولان جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

بدورها قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 11 شخصا أصيبوا بينهم 6 في حالة ميؤوس منها و5 في حالة حرجة إثر سقوط مسيرة في بلدة مجدل شمس بالجولان.

فيما أفادت القناة 12 العبرية، باندلاع حريق في منطقة المراعي شمالي إسرائيل إثر اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان.

وأشارت القناة العبرية، إلى انقطاع التيار الكهربائي في منطقتي المنارة وميشجاف إثر اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صفارات الإنذار في قينيا وكفار سولد شمالي البلاد للاشتباه في تسلل مسيرة معادية.