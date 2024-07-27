إعلان

BBC

مصر تحصد المركز الثاني في مسابقة "بريكس" للقرآن الكريم بروسيا

07:59 م السبت 27 يوليه 2024

حصل محمد عبد الكريم، الممثل المصري على المركز الثا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن مملكة البحرين حصدت المركز الأول في مسابقة "بريكس" للقرآن الكريم التي أُقيمت بمدينة قازان الروسية في الفترة بين 24 إلى 26 يوليو الجاري.
وحصد ممثل البحرين، الدكتور محمد سمير مجاهد المركز الأول في فرع التلاوة من بين متسابقين من 20 دولة.
فيما حصل محمد عبد الكريم، الممثل المصري على المركز الثاني من بين المتسابقين.
وتقدم وزير الأوقاف أسامة الأزهري، بالتهنئة للمتسابق عبد الكريم، أحد الأئمة بوزارة الأوقاف، على فوزه بالمركز الثاني في المسابقة.

أسامة الأزهري روسيا مسابقة بريكس القرآن محمد عبد الكريم
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: جالانت يجري تقييما للأوضاع عقب حادث "مجدل شمس"

إعلان

إعلان

الأمواج وصلت لـ 3.5 متر.. الأرصاد توجه تحذيرًا للمصطافين في البحر المتوسط