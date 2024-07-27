أساقفة فرنسيون: المسيحيون يتعرضون للسخرية في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية

باريس - (د ب أ)

تعرض حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس لانتقادات شديدة من قبل الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا.

وجاء في بيان صادر عن مؤتمر الأساقفة الفرنسيين اليوم السبت: "تضمن هذا الاحتفال للأسف مشاهد استهزاء وسخرية من المسيحية، وهو ما نأسف له بشدة".

ولم تقدم الكنيسة تفاصيل محددة، ولكن مشهدا واحدا على وجه الخصوص أثار غضب بعض المسيحيين، وهو مقطع أعاد فيه رجال يعرفون باسم "دراج كوين" وهم غالبا من المثليين يرتدون أزياء نساء ممن يعرفون باسم "دراج كوين" ومغني شبه عار إنشاء لوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة "العشاء الأخير"، والتي تصور آخر ما شاركه المسيح مع تلاميذه.

وقال الأساقفة الفرنسيون: "نشكر أعضاء الطوائف الدينية الأخرى الذين أعربوا عن تضامنهم معنا، هذا الصباح نفكر في جميع المسيحيين في جميع القارات الذين تضرروا من التجاوزات والاستفزاز في بعض المشاهد".

وتم انتقاد حلقة "الوجبة الأخيرة" هذه من حفل الافتتاح ليلة الجمعة من قبل السياسيين المحافظين واليمينيين المتطرفين في فرنسا.

ووصفت فاليري بوير، عضو مجلس الشيوخ عن الجمهوريين المحافظين، ذلك بأنه "رؤية لتاريخنا... التي تهدف إلى السخرية من المسيحيين".