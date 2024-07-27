حماس: الإدارة الأمريكية مسؤولة عن استمرار حرب الإبادة بغزة

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "جيش الاحتلال الفاشي يستخدم الذريعة المفضوحة بوجود عناصر من المقاومة في كل مرة يرتكب فيها مجزرة بشعة ضد الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء، وآخرها ما حدث في مدرستي السيدة خديجة وأحمد الكرد في دير البلح".

وحملت الحركة في بيان الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر الدعم السياسي والعسكري المقدم للحكومة الإسرائيلية.

وأضافت حماس أن جيش الاحتلال يستخدم القنابل الأميركية أمام مرأى ومسمع العالم، لارتكاب أبشع الجرائم التي عرفتها البشرية ضد أطفال ونساء في مراكز النزوح.