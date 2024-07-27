بلينكن يجدد قلقه لنظيره الصيني بشأن دعم بكين للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم السبت، إن الوزير أنتوني بلينكن أطلع نظيره الصيني وانج يي على جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وأكد أهمية التوصل إلى اتفاق دون تأخير.

وأشار ميلر إلى أن بلينكن أكد أهمية استمرار الدبلوماسية لإدارة المنافسة بمسؤولية بين الصين والولايات المتحدة.

وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي أثار المخاوف بشأن تصرفات الصين المزعزعة للاستقرار في بحر جنوب الصين، كما جدد قلقه الشديد بشأن دعم الصين للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية.

وفي وقت سابق، ذكر بلينكن أن نحو 70% من أدوات الآلات و90% من واردات روسيا الإلكترونية الدقيقة تأتي من الصين.