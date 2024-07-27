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الهند تستأنف إصدار التأشيرات للمواطنين الأفغان

03:47 م السبت 27 يوليه 2024

الهند

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كابول- (د ب أ)

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في الهند أن نيودلهي سوف تبدأ إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الأفغان.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، راندهير جايسوال، في مؤتمر صحفي، إلى أنه سوف يتم منح تأشيرات للمواطنين الأفغان، بحسب ما أوردته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وأضاف المتحدث أن عمليات التنقل جارية بين البلدين حاليا.

وأوضح أنه ليس لديه معلومات دقيقة، فيما يتعلق بعدد التأشيرات التي صدرت للمواطنين الأفغان.

ويأتي هذا الإعلان ردا على طلبات من طلاب أفغان، كتبوا سابقا إلى وزارة الشؤون الخارجية الهندية، يطلبون الحصول على تأشيرات، للبدء في عامهم الدراسي الجديد بالهند.

ومنذ 15 أغسطس 2021، يواجه الكثير من الطلاب الأفغان حالة من الغموض بسبب صعوبات فيما يتعلق بتجدد صدور التأشيرات وتمديد المنح الدراسية في الهند.

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