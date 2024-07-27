الخارجية الأمريكية: نعمل بشكل حثيث لوقف إطلاق النار في غزة

وكالات

عبرت رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، السبت، عن "قلقها بخصوص الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة والعدد المروع للقتلى هناك"، خلال اجتماع لوزراء خارجية الرابطة.

وفي الاجتماع، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "الولايات المتحدة تعمل يوميًا بشكل حثيث من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيجاد مسار لسلام وأمن دائمين".

وجاءت تصريحات بلينكن بعدما قالت نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي إنه "يتعين التوصل بشكل عاجل إلى سلام دائم".

وأضافت مرسودي: "لا يمكننا مواصلة غض الطرف عن الوضع الإنساني الأليم في قطاع غزة".

وحث بلينكن دول رابطة آسيان على التعاون لمعالجة قضايا مثل الحرب في غزة وأوكرانيا وبرامج الصواريخ في كوريا الشمالية.

وقبل أن يجتمع مع نظيره الصيني، اليوم السبت، دعا بلينكن وزراء خارجية الرابطة إلى الإسهام في التصدي لتحديات منها "أفعال بكين التصعيدية وغير القانونية" في بحر الصين الجنوبي.

وفي بيان مشترك صدر بعد يومين من اجتماعات مغلقة في دولة لاوس، رحبت الرابطة أيضًا بإجراءات عملية غير محددة لتهدئة التوتر في بحر الصين الجنوبي ومنع الحوادث وسوء التقدير.

ووصف البيان الاختبارات الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية بالتطور المقلق، وحث على حلول سلمية للنزاعات في غزة وأوكرانيا.