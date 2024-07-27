صحة غزة تحذر من انتشار شلل الأطفال بين النازحين

غزة- (د ب أ)

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم السبت من انتشار فيروس شلل الأطفال وغيره من الأمراض بين جموع النازحين في القطاع .

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنه في ظل زيادة المربعات التي يجبر الاحتلال ساكنيها على الإخلاء قسرا في جنوب قطاع غزة، لم يعد بالإمكان إعادة تشغيل المستشفى الأوروبي رغم الحاجة الماسة لذلك.

وأشارت إلى خروج عدد من مراكز الرعاية الأولية الصحية عن الخدمة (مركز بني سهيلا، ومركز جورة اللوت، ومركز عبسان، ومركز القرارة)، بالإضافة لعدة نقاط طبية ميدانية.

وكشفت أن زيادة أعداد النازحين وتكدسهم دون ماء و بين أماكن جريان مياه الصرف الصحي وحيث النفايات المتكدسة ودون توفر مواد النظافة يجعل الأمور مواتية تماما لانتشار فيروس شلل الأطفال وغيره من الأمراض التي تنتشر كالنار في الهشيم بين جموع النازحين.

وأكدت أن توسيع مناطق النزوح الإجباري ينبيء بأن الإخلاء قد يطال محيط مستشفى ناصر، وهو المستشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل رغم كل التحديات والمعوقات وأن خروجه عن الخدمة يعني الوصول إلى كارثة صحية محققة.

وناشدت الوزارة جميع المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية بالتدخل السريع والعاجل لحماية ما تبقى من المؤسسات الصحية وضمان استمرارية تقديمها للخدمات، وتوفير ما يلزمها من إمكانيات واحتياجات.