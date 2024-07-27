بعد تعرضها للتخريب.. تحسن حركة السكك الحديدية في فرنسا

باريس- (د ب أ)

تحسنت حركة القطارات في فرنسا اليوم السبت، بعد أن تعرضت شبكة السكك الحديدية بالبلاد للتخريب، أمس الجمعة، قبيل مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وقالت شركة السكك الحديدية الوطنية "إس.إن.سي"إف" إن عملاءها عملوا طوال الليل من أجل إعادة الخدمات على خطوط القطارات فائقة السرعة "تي.جي.في"، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وتمسكت السلطات بخططها لإقامة مراسم افتتاح الأولمبياد أمس الجمعة، على الرغم مما وصفته بأنه هجوم منسق بشكل كبير على البنية التحتية للسكك الحديدية للقطارات السريعة.

وقالت الشركة: "استؤنفت حركة المرور صباح اليوم السبت، على خط القطارات فائقة السرعة الشرقي، حيث يتم تشغيل سبعة من عشرة قطارات تعمل في المتوسط، بتأخير ساعة إلى ساعتين في خطوط القطارات فائقة السرعة (تي.جي.في) الشمالية والغربية والجنوبية الغربية".

وكانت الهجمات، التي وصفها رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، بأنها "أعمال تخريب منسقة"، تسببت في حالة من الفوضى واضطراب كبير للمسافرين.

وغرد أتال عبر منصة "إكس" أن آثار الهجوم على شبكة السكك الحديدية في يوم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ضخمة وحادة.

وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية "إس.إن.سي.إف"، أمس الجمعة إن هناك ما يصل إلى 800 ألف شخص تضرروا بسبب إلغاء رحلات القطارات إثر الهجوم على شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة.

وأفادت الشركة بأن التداعيات ستكون ملحوظة حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع.