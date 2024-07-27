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BBC

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيّرة أطلقت من لبنان

11:40 ص السبت 27 يوليه 2024

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيّرة أطلقت من لبنان

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وكالات

قال الجيش الإسرائيلي إن سفينة صواريخ وسلاحه الجوي اعترضا مسيّرة أطلقت من لبنان باتجاه المياه الاقتصادية.

من جهتها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن المسيّرة التي أسقطت يرجح أنها استخبارية كانت متجهة نحو منصات الغاز في حقل كاريش، في حين أشارت يديعوت أحرونوت لوجود "اشتباه بإطلاق المسيّرة نحو الحقل ولم يتضح ما إذا ما كانت "مفخخة أم للاستطلاع".

الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرة لبنان حقل كاريش
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