روسيا: تدمير 21 مسيرة أوكرانية خلال الليل وصباح اليوم

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت تدمير 21 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال ساعات الليل والصباح في عدد من مقاطعات البلاد، معظمها في كورسك وريازان.

ونقلت قناة "آر تي عربية" عن وزارة الدفاع قولها في بيان إنه "عند محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي على أراضي روسيا باستخدام طائرات مسيرة خلال الليلة الماضية، قامت الدفاعات الجوية المناوبة باعتراض وتدمير 7 مسيرات في كورسك و3 في بيلجورود ومسيرتين في روستوف وواحدة في كل من بريانسك وليبيتسك".

وذكرت الوزارة في بيان منفصل أنه في الساعة 6,45 صباح السبت دمرت قواتها 7 مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعة ريازان.