قصف صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو بشرق سوريا

دمشق/ لندن- (د ب أ)

أكّدت مصادر ميدانية أنّ فصائل مسلحة استهدفت بصلياتٍ صاروخية، لمرتين خلال ساعات الفجر الأولى اليوم السبت، القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز شمال دير الزور بشرق سوريا.

وقالت المصادر، في تصريح لقناة الميادين اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إنّ الصواريخ أصابت القاعدة الأمريكية، مُضيفةً أنّ أصوات الانفجارات سُمعت في القرى المحيطة بها.

وأوضحت المصادر أنّ القصف تزامن مع غارةٍ نفذها الطيران الأمريكي استهدفت حي الجورة في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا.

بدوره أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتعرض القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للاستهداف بأكثر من 10 صواريخ انطلقت من مناطق سيطرة قوات النظام والمجموعات الموالية لإيران، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية ردت باستهداف مناطق سيطرة قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، وسط تحليق للطيران الحربي التابع لقوات التحالف الدولي في أجواء المناطق بعد دقائق من استهداف القاعدة.

ولفت إلى أن هذه المرة الثانية على التوالي التي تستهدف فيها القاعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، كاشفا عن تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية لـ 132 هجوما من قبل المجموعات المدعومة من إيران منذ 19 أكتوبر الماضي.

وتنتشر في سوريا تسع قواعد أمريكية الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي واثنتان في ريف دير الزور و ست في محافظة الحسكة.