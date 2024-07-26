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المرشح المحتمل لمنصب نائب الرئيس بأمريكا: نتنياهو قوة خطيرة مدمرة

09:53 م الجمعة 26 يوليه 2024

حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو

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وكالات
قال حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو والمرشح الديمقراطي المحتمل لمنصب نائب رئيس أمريكا، إن كامالا هاريس محقة بتسليط الضوء على معاناة الأبرياء بغزة.
وأضاف المرشح الديمقراطي المحتمل لمنصب نائب رئيس أمريكا، أنه علينا قول الحقيقة بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قوة خطيرة مدمرة وشخص منع السلام.
كانت القناة الـ12 الإسرائيلية، قالت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال لعائلات الأسرى في غزة إنه يسعى لصفقة، وإن تبين أن إسرائيل تماطل فسيعلن ذلك على الملأ.
وأضافت القناة العبرية نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي مشارك في المفاوضات قوله، إن نتنياهو يتصرف كمن تخلى عن الأسرى.
ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مصادر، قولها إن الرئيس جو بايدن ومستشاروه غير متأكدين ما إذا كان نتنياهو يرغب حقا بصفقة أم يريد منع حكومته من الانهيار.
وأضاف الموقع الأمريكي نقلا عن المصادر، أن نتنياهو بحث مع بايدن مطالب جديدة وتعهد بإرسال اقتراح محدث خلال يومين إلى الوسطاء.
وتابع الموقع، أن مدير المخابرات الأمريكية يلتقي الأحد بروما رئيس الوزراء وزير خارجية قطر ومديري مخابرات إسرائيل ومصر.
وأكمل أكسيوس، أن اجتماع روما لن يتضمن مفاوضات تفصيلية بشأن الفجوات وسيركز على استراتيجية المضي قدما في التفاوض، مشيرا إلى أن نتنياهو غير مستعد للتحرك من أجل صفقة وقد نكون متجهين نحو أزمة في المفاوضات.

جوش شابيرو بنسلفانيا نتنياهو
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