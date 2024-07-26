بالصور: عمال السكك الحديدية يصلحون الشبكة المتضررة في شمال فرنسا

كتلة حمراء في السماء.. ما نعرفه عن انفجار تل أبيب الضخم

بي بي سي

في حين يتعامل الآلاف من ركاب القطارات مع عواقب ما وصفته الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا (SNCF) بأنه "هجوم متعمد ومحسوب ومنسق"، فإن إصلاحات الشبكة المتضررة في فرنسا جارية على قدم وساق.

وأدت هجمات الحرق المتعمد، التي وقعت قبل الفجر، على التقاطعات الحيوية لشبكة السكك الحديدية عالية السرعة إلى شل النظام، لذا فقد عمل عمال السكك الحديدية بجد لإصلاح صناديق الإشارات واستبدال الكابلات التالفة.

وإليك نظرة عن قرب على بعض الأعمال التي يتم تنفيذها في شمال فرنسا، لإعادة القطارات إلى مسارها في أقرب وقت ممكن.