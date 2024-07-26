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BBC

ترامب: يجب إطلاق سراح الأسرى في غزة على الفور

08:22 م الجمعة 26 يوليه 2024

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات دونالد ترامب، إن تصريحات المرشحة الديمقراطية لرئاسة أمريكا كامالا هاريس بشأن إسرائيل هي قلة احترام، موضحا أن علاقته برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تكن أبدا سيئة.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، أنه يجب إطلاق سراح الأسرى في غزة على الفور.

كان موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلا عن مصادر، قولها إن الرئيس جو بايدن ومستشاروه غير متأكدين ما إذا كان نتنياهو يرغب حقا بصفقة أم يريد منع حكومته من الانهيار.

وأضاف الموقع الأمريكي نقلا عن المصادر، أن نتنياهو بحث مع بايدن مطالب جديدة وتعهد بإرسال اقتراح محدث خلال يومين إلى الوسطاء.

وتابع الموقع، أن مدير المخابرات الأمريكية يلتقي الأحد بروما رئيس الوزراء وزير خارجية قطر ومديري مخابرات إسرائيل ومصر.

وأكمل أكسيوس، أن اجتماع روما لن يتضمن مفاوضات تفصيلية بشأن الفجوات وسيركز على استراتيجية المضي قدما في التفاوض، مشيرا إلى أن نتنياهو غير مستعد للتحرك من أجل صفقة وقد نكون متجهين نحو أزمة في المفاوضات.

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