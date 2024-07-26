قبل افتتاح أولمبياد باريس.. تفاصيل هجوم ضخم عطل حركة قطارات فرنسا

وكالات

عشية دورة الألعاب الأولمبية في باريس، تعرضت فرنسا لهجمات حرق متعمد على شبكة السكك الحديدية عالية السرعة، مما أدى إلى توتر الأعصاب وتعطيل السفر قبل مراسم الافتتاح.

قال جابرييل عتال، رئيس الوزراء الفرنسي المؤقت، الجمعة، إن أعمال التخريب نفذت بطريقة معدة ومنسقة، وتسببت في إصابة خطوط تمتد شرق وغرب وشمال باريس. وحسب رئيس الوزراء فإنه تم استهداف المراكز الرئيسية مما يشير إلى معرفة المتورطين بالشبكة.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجمات ولم تعلن السلطات عن أي اعتقالات لكن مكتب المدعي العام فتح تحقيقًا في إطار الجريمة المنظمة بدلاً من التحقيق في مكافحة الإرهاب، مما يشير إلى أن مجموعة من الأفراد أو الجماعات، بما في ذلك النشطاء السياسيون، يمكن أن يكونوا مسؤولين.

لم يصب أحد في تلك الهجمات، لكن المسؤولين الفرنسيين قالوا إن التأثير على المسافرين وسمعة البلاد قبل الألعاب الأولمبية شديد. وقال عتال في منشور على موقع X: "العواقب على شبكة السكك الحديدية هائلة وخطيرة"، مضيفًا أن "أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون لدينا يتم حشدها للعثور على مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية ومعاقبتهم".

شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة SNCF، قالت إنه بحلول وقت مبكر من بعد ظهر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، بدأت حركة المرور على بعض خطوط القطارات المتضررة في الاستئناف، مع تشغيل ثلث القطارات على خط المحيط الأطلسي وتأخير ساعة في مكان آخر.

كانت شبكة السكك الحديدية الفرنسية هدفًا واضحًا قبل مراسم الافتتاح. لأسابيع قبل الألعاب الأولمبية، لم تكن التذاكر من وإلى باريس متاحة للشراء يوم الجمعة، حيث أشارت SNCF إلى عدم الوضوح أيضًا بشأن الإجراءات الأمنية.

وقالت SNCF إن "الأعمال الخبيثة" يوم الجمعة استهدفت ثلاثة من خطوط القطارات عالية السرعة، تمامًا كما كان من المتوقع أن يسافر حوالي 250 000 شخصًا يومي الجمعة 800 000 خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتابعت SNCF: "بدأت هجمات الحرق العمد في الإضرار بمنشآتنا"، مؤكدة على أن خطوطها عالية السرعة في المحيط الأطلسي والشمال والشرق تأثرت ونصحت العملاء بتأجيل السفر.

وأضافت SNCF أنها منعت أيضًا "عملاً خبيثًا" آخر يستهدف الخط الجنوبي الشرقي. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تستمر بعض الاضطرابات حتى يوم الإثنين.

عادة ما تكون عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر يوليو، واحدة من أكثر فترات السفر ازدحامًا في فرنسا، حيث يتوجه الباريسيون لقضاء إجازة. على عكس السنوات العادية، كان من المتوقع أيضًا أن يتوجه العديد من المسافرين إلى العاصمة أيضًا لحضور احتفالات الافتتاح أو المسابقات الأولمبية في الأيام المقبلة.

وقال جان بيير فاراندو رئيس SNCF للصحفيين: "لدينا أضرار وحرائق متعمدة في الأنابيب حيث يمر الكثير من الكابلات وكابلات تستخدم للإشارات، ويجب إصلاحها، كابل بالكابل. إنه عمل حساس للغاية".

ويحقق مكتب المدعي العام في باريس في تهم تشمل الإضرار بالممتلكات التي تؤثر على المصالح الأساسية للأمة، و الهجمات على نظام معالجة البيانات الآلي، ومن الممكن أن تصل كل من هذه التهم إلى عقوبة سجن طويلة.

كما أمر جان كاستكس، رئيس نظام النقل في باريس ورئيس الوزراء الفرنسي السابق، "بمستوى متزايد من اليقظة" عبر شبكة منطقة العاصمة. وقال، بحسب الإذاعة العامة الفرنسية، "نحن ننتشر في جميع التضاريس"، مع التركيز بشكل خاص على المواقع الحساسة لشبكاتنا".

كما أعلن قطار يوروستار، أحد خطوط النقل الرئيسية من المملكة المتحدة إلى القارة الأوروبية، عن تأخيرات بسبب أعمال التخريب المنسقة في فرنسا، مما أثر على خط السرعة العالية بين باريس وليل، والقطارات المدرجة التي تصل إلى فرنسا. ساعة ونصف متأخرة عن الموعد المقرر. ونصحت خطوط النقل المسافرين بتأجيل رحلاتهم، مؤكدة على أن ربع خطوط القطارات الخاصة بها قد ألغيت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأدان وزير النقل الفرنسي باتريس فيرجريت، بشدة ما أسماه الأعمال "المنسقة"، وقال لتلفزيون بي إف إم إن التحقيق جار لكنه قال إن التوقيت المنسق للحوادث يشير إلى أن الحرائق كانت "إجرامية" بطبيعتها.

وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا لصحيفة لو باريزيان: "في هذه المرحلة، ربما يكون هذا عملاً أو عدة أعمال تخريب، نوع من التخريب المنسق".

شهدت فرنسا ودول أوروبية أخرى هجمات حرق مشتبه بها على أنظمة السكك الحديدية الخاصة بها من قبل، وعادة ما تُنسب إلى مجرمين وفي بعض الأحيان إلى نشطاء سياسيين، على الرغم من أن حجم هذا الحادث والتوقيت مع الألعاب الأولمبية وضع هذه الحوادث الأخيرة في ضوء جديد.

كان الأمن أولوية رئيسية في الفترة التي سبقت دورة ألعاب باريس، حيث ظلت معظم الاستعدادات طي الكتمان، لكن تم الإعلان عن خطط لنشر 15000 جندي و 35000 شرطي و 22000 مقاول خاص يعملون في الملاعب والمنشآت الرياضية وحولها في جميع أنحاء البلاد.

كان من المتوقع أن يكون الشاغل الأمني الرئيسي هجومًا إرهابيًا، كما حدث في باريس في عام 2015 أو نيس في عام 2016، ولكن هناك أيضًا مخاوف من وقوع هجمات إلكترونية. سارعت وكالة الأمن السيبراني الفرنسية إلى إصدار بيان يوم الجمعة، بأن اضطرابات القطارات لا تحتوي على عنصر إلكتروني.

وكانت التوترات في الشرق الأوسط عاملاً رئيسياً للاعتبارات الأمنية في الألعاب أيضًا، حيث رافق الحراس المسلحون الرياضيين الإسرائيليين في أول مباراة كرة قدم لهم ضد مالي يوم الأربعاء، وسط احتجاجات على الحرب في قطاع غزة. كانت هناك أيضًا تهديدات عبر الإنترنت ضد الفريق الإسرائيلي، تستحضر ذكريات الهجوم الإرهابي الذي قتل رياضيين إسرائيليين في دورة ألعاب ميونيخ عام 1972.