فلسطين: لا بد من وضع حد للاعتداء المروع على قطاع غزة

وكالات

قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن فشل في الحد من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف المندوب الفلسطيني، أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو أول خطوة على طريق وقف المعاناة الإنسانية، موضحا أنه على مجلس الأمن كبح جماح الجهة التي تقوم بقتل عشرات آلاف الفلسطينيين.

وتابع، أن النازحون في قطاع غزة يفرون من مصير محتوم إلى آخر، موضحا أن خطاب نتنياهو أمام الكونجرس خطاب مجرم حرب معاد للسلام.

وأكمل، أنه لا بد لنا من وضع حد للاعتداء المروع على قطاع غزة: "لا يسعنا تجاهل أي بند من بنود الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية"، مضيفا أنه يجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في أسرع وقت.