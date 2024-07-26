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واشنطن: على مجلس الأمن الضغط على حماس للتوصل لاتفاق تبادل

07:02 م الجمعة 26 يوليه 2024

مجلس الأمن

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وكالات

قال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن التحديات الإنسانية في غزة تزداد في غياب التوصل لاتفاق تبادل.

وأضاف نائب المندوبة الأمريكية، أنه على مجلس الأمن الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق تبادل، موضحا أن وقف إطلاق النار سيسمح بزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة: "طالبنا إسرائيل بالتحقيق في حوادث قتل العاملين في منظمات الإغاثة".

وأكمل نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن الخطاب التأجيجي ضد الأونروا يعرض سلامة الموظفين الأمميين للخطر.

وتابع، أنه يمكن لحماس إنهاء المعاناة في غزة إذا وافقت على وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن تنفيذ وقف إطلاق النار سيسمح بخروج الأسرى المحتجزين في القطاع.

وأضاف، أننا ملتزمون بالعمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة: "الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين"، داعيا روسيا إلى التوقف عن استخدام أزمة غزة ورقة للتلاعب السياسي.

مجلس الأمن حماس طوفان الأقصى غزة
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