مسؤول أممي: أطفال غزة يتعرضون لمخاطر المرض والقنابل

وكالات

قال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين، إن الأطفال في قطاع غزة يتعرضون لمخاطر المرض والقنابل.

وأضاف المنسق الأممي للشؤون الإنسانية، أن 625 ألف طفل محرومون من سنة دراسية كاملة، موضحا أن سكان غزة يواجهون تهديد الجوع والظروف غير الصحية ونقص الرعاية.

وتابع المنسق الأممي، أنه يجب أن نضمن استقبال وإرسال وتوزيع المساعدات بشكل آمن في غزة، مشيرا إلى أن الهجمات على الأونروا غير مقبولة وتعرض جهودنا للخطر.

وأكمل، أنه يجب توفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني، مشيرا إلى أنه يجب فتح جميع المعابر من أجل إيصال المساعدات بما في ذلك معبر رفح: "الإجراءات الحالية المعمول بها لنقل المساعدات مرهقة وخطيرة".