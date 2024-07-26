إعلان

BBC

مسؤول أممي: أطفال غزة يتعرضون لمخاطر المرض والقنابل

06:12 م الجمعة 26 يوليه 2024

الأطفال في قطاع غزة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين، إن الأطفال في قطاع غزة يتعرضون لمخاطر المرض والقنابل.

وأضاف المنسق الأممي للشؤون الإنسانية، أن 625 ألف طفل محرومون من سنة دراسية كاملة، موضحا أن سكان غزة يواجهون تهديد الجوع والظروف غير الصحية ونقص الرعاية.

وتابع المنسق الأممي، أنه يجب أن نضمن استقبال وإرسال وتوزيع المساعدات بشكل آمن في غزة، مشيرا إلى أن الهجمات على الأونروا غير مقبولة وتعرض جهودنا للخطر.

وأكمل، أنه يجب توفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني، مشيرا إلى أنه يجب فتح جميع المعابر من أجل إيصال المساعدات بما في ذلك معبر رفح: "الإجراءات الحالية المعمول بها لنقل المساعدات مرهقة وخطيرة".

أطفال غزة حرب غزة طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
واشنطن: على مجلس الأمن الضغط على حماس للتوصل لاتفاق تبادل

إعلان

إعلان

لهذه الأسباب مرسى مطروح تغلق الشواطئ المفتوحة.. تعرف على البدائل الآمنة (صور)
5 نقاط في 12 ساعة.. ما الذي انتهى إليه "الحبس الاحتياطي" في الحوار الوطني؟
١٦ ساعة من الجحيم.. كيف أنقذت الحماية المدنية سوق العتبة من الدمار؟ (صور وفيديو)
أولمبياد باريس 2024 | كيف تستقبل العاصمة الفرنسية "حدثها الاستثنائي" ؟