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نائبة المفوض العام للأونروا: جهود تفكيك الأونروا لا تزال مستمرة

05:38 م الجمعة 26 يوليه 2024

الأونروا

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وكالات

قالت نائبة المفوض العام للأونروا، إن مجلس الأمن أصدر قرارات لإنهاء الحرب لم يكن لها أي أثر والمعاناة في قطاع غزة تزداد.

وأضافت نائبة المفوض العام للأونروا، أن ثلثا مرافق وكالة الأنروا ومنشآتها في قطاع غزة تعرض للقصف، موضحة أن قوافل مساعدات وإغاثة تتبع وكالات أممية استهدفت لدى محاولتها التوجه نحو شمال غزة.

وتابعت نائبة المفوض العام، أن الكنيست الإسرائيلي سيعتمد مشاريع قوانين تستهدفنا وتدمر أساس القانون الدولي.

وأكملت، أن هناك حملة مناهضة للأونروا ستقوّض ولاية الأمم المتحدة على الوضع الإنساني في غزة، مشيرة إلى أننا نواجه كثيرا من المصاعب الآن وكثير من مدارسنا استهدفت في قطاع غزة.

وأوضحت، أن الانعكاسات ستكون كارثية في حال تمرير قوانين إسرائيلية تحظر عمل الأونروا، قائلة: "جهود تفكيك وكالة الأونروا لا تزال مستمرة".

الأونروا نائبة المفوض العام للأونروا تفكيك الأونروا طوفان الأقصى المعاناة في قطاع غزة
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