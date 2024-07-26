الإمارات توزع مساعدات عاجلة على العائلات النازحة في خان يونس

أبوظبي- (د ب أ)

وزعت الإمارات مساعدات عاجلة على العائلات الفلسطينية النازحة في مخيمات الإيواء بمدينة خان يونس، لتوفير الإغاثة لسكانها في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها المدينة والنقص الحاد في مياه الشرب نتيجة تدمير البنية التحتية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الجمعة إن المساعدات تم توزيعها عبر عملية (الفارس الشهم 3) الذراع الإنساني لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى توفير الإغاثة العاجلة وتخفيف المعاناة عن الأسر النازحة التي خرجت من بيوتها جراء العمليات العسكرية الجارية.

وذكرت الوكالة أن المساعدات "شملت تمورا ومئات الجالونات من المياه بشكل منظم لضمان وصولها إلى أكبر عدد من العائلات، في خطوة لاقت إشادة واسعة من المستفيدين، معبرين عن عميق شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات على هذا الدعم الإنساني".

ووزعت عملية الفارس الشهم "80 طنا من المساعدات الإنسانية والعاجلة، لإغاثة العائلات الفلسطينية في خان يونس التي تعاني نتيجة الأحداث الصعبة، من عجز في توفير المواد الأساسية والمياه".

واستفاد من عملية الفارس الشهم 3 لتوزيع المياه ما يربو على 70 ألف شخص، وتعمل في الوقت الحالي مع بلدية خان يونس لإصلاح خطوط وخزانات المياه لتوفيرها بشكل دائم وكاف، لتجنب الكوارث الإنسانية والأمراض.