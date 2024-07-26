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حماس: سلوك أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وصل لمراحل خطرة

04:52 م الجمعة 26 يوليه 2024

حماس

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وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن سلوك أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في ملاحقة المقاومين واعتقالهم وصل إلى أخطر مراحله.

ولفتت حركة المقاومة الإسلامية في بيان لها، إلى أنه على الكل الوطني الفلسطيني أن يتداعى إلى استنكار هذه السلوكيات وإدانتها والعمل بحزم لوقفها.

وأوضحت الحركة الفلسطينية أنه على قيادة السلطة لجم الأجهزة الأمنية عن ملاحقة المقاومة والمطاردين في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن استمرار أجهزة السلطة في إطلاق النار على المقاومين ومصادرة سلاحهم يتعارض مع الموقف الوطني الموحد.

وأشادت حركة حماس بالوعي الجماهيري العالي والاستجابة السريعة لمنع اعتقال المجاهد أبو شجاع وفك الحصار عنه.

وشدد أنه يجب على قيادة السلطة الإفراج عن المقاومين المعتقلين في سجونها، وأن تسخّر سلاحها لحماية الشعب الفلسطيني.

حماس السلطة الفلسطينية الضفة الغربية المجاهد أبو شجاع
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