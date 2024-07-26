وزيرة داخلية ألمانيا: أعمال تخريب السكك الحديدية الفرنسية مؤشر على تهديد خطير

برلين- (د ب أ)

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إنها تعتبر هجمات التخريب والحرق العمد التي استهدفت منشآت السكك الحديدية في فرنسا مؤشرا على أن المجهودات الكبيرة من قبل قوات الأمن الفرنسية لتأمين دورة الألعاب الأولمبية ضرورية.



وقالت فيزر اليوم الجمعة، قبيل مراسم افتتاح دورة الألعاب الصيفية في باريس: "إن أعمال التخريب الخطيرة لشبكة السكك الحديدية الفرنسية تظهر مدى خطورة مستويات التهديد في أوروبا حاليا ومدى قوة إجراءات الأمن من أجل حماية الألعاب الأولمبية."

ولفتت الوزيرة إلى عمليات فحص مؤقتة على الحدود الألمانية الفرنسية أمرت بها بسبب تنظيم الحدث الرياضي في الدولة المجاورة.

وكان مجهولون شنوا قبل ساعات قليلة من انطلاق مراسم حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، هجمات تخريبية، بما في ذلك الحرق المتعمد، على العديد من مرافق شبكة السكك الحديدية الفرنسية عالية السرعة.