بسبب الهجوم على السكك الحديد بفرنسا.. "يوروستار" الأوروبية: رحلات القطار ستستغرق 90 دقيقة إضافية

وكالات

قالت الشركة الأوروبية المشغلة للقطارات فائقة السرعة في بيان إنه: "بسبب الأعمال الخبيثة المنسقة في فرنسا التي أثرت على خط القطارات فائقة السرعة بين باريس وليل، سيتم تحويل جميع القطارات إلى باريس والقادمة منها لتمر عبر الخط الكلاسيكي، اليوم الجمعة".

وأضاف البيان: "سيمدد ذلك من وقت الرحلة الأساسي لساعة ونصف إضافية، وتتوقع يوروستار أن يستمر هذا الوضع حتى صباح الإثنين".



وأشارت يوروستار إلى أنه يمكن للعملاء إلغاء رحلاتهم مجانًا أو استرداد أموالهم، كما يمكنهم تعديل تواريخ موعد رحلاتهم بشكل مجاني أيضًا.



كما كررت الشركة تشجيعها على تأجيل الركاب لرحلاتهم إذا أمكن.



وأضافت شركة يوروستار أنه "بينما نحصل على مزيد من التفاصيل حول تحويل جميع خدمات يوروستار من باريس وإليها اليوم، نرى صوراً لطوابير طويلة في محطة سانت بانكراس في لندن".



وتعمل الخدمات من لندن إلى باريس ولكن يمكن للركاب توقع أن تكون الرحلات أطول بساعة، حسبما ذكرت شركة السكك الحديدية في بيان.



وألغيت أيضًا بعض القطارات مثل خدمة 15:31 إلى باريس، كما تُظهِر لافتة في محطة لندن أدناه

وفيما سبق أعلنت شركة "يوروستار" إلغاء رحلات بالقطار بين باريس ولندن، اليوم الجمعة، نتيجة الهجوم الواسع على شبكة القطارات السريعة "تي جي في"، الذي تسبب باضطرابات كبيرة جدًا في مجمل شبكة السكك الحديد الفرنسية.





