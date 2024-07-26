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BBC

تعطل السكك الحديدية يهدد افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس

03:42 م الجمعة 26 يوليو 2024

تعطل السكك الحديدية يهدد افتتاح الألعاب الأولمبية

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بي بي سي

لا يعد اليوم حفل افتتاح الألعاب الأولمبية فحسب، بل إنه أيضاً موعد رئيسي للباريسيين لبدء عطلتهم الصيفية التي تستمر لمدة شهر.

ويعد شهر أغسطس مقدساً للباريسيين. يمكنك أن تنسى الحصول على موعد مع المحاسب الخاص بك، أو حجز طاولة في مطعمك المحلي المفضل.

ستكون العديد من الشوارع مهجورة بينما يتوجه سكان العاصمة الفرنسية إلى الريف أو الشاطئ أو الجبال.

ويبدأ اليوم سباق فرنسا للدراجات، مما دفع رئيس شبكة السكك الحديدية SNCF إلى وصف اليوم بأنه "يوم حزن" و"هجوم على الفرنسيين".

وبينما يكون الفرنسيون بعيدين، فإن السياح هم الذين يستولون على المدينة، ويختار الكثيرون الاستمتاع بباريس بينما تكون فارغة بشكل مخيف.

اليوم، بالطبع، سيكون مختلفاً.

ومن المقرر أن يبحر آلاف الرياضيين عبر وسط باريس الليلة لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية أمام أكثر من 300 ألف متفرج وجمهور من كبار الشخصيات والمشاهير من جميع أنحاء العالم.

وكان العديد من الفرنسيين سيحاولون أيضاً الوصول إلى المدينة للاستمتاع بالألعاب الأولمبية التي تقام في عاصمتهم.

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BBC
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