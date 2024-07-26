قبل افتتاح الأولمبياد.. غواصون من الشرطة الفرنسية يفتشون نهر السين

وكالات

مشطت السلطات الفرنسية أجزاء من نهر السين، عبر الاستعانة بـ غطاسين محترفين، أظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي نزول عدد من الغواصين التابعين للشرطة الفرنسية، لأعماق نهر السين، وسط مخاوف أمنية قبل ساعات من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح الأولمبياد "التاريخي" على طول نهر السين وسط باريس، حيث ستدخل وفود الدول على قوارب خاصة.

ويأتي ذلك بعد تعرض شبكة السكك الحديد الفرنسية لهجوم كبير وأعمال تخريب، بما في ذلك هجمات حرق متعمد، وفق ما كشفت الشركة، صباح الجمعة،.

وقالت شركة السكك الحديد الفرنسية "إس إن سي إف" إن "الشركة تعرضت، ليل الخميس، لـ"هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد "بلبلة كبيرة"، حسب ما أعلنت المجموعة لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.