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إنذار بوجود قنبلة في مطار على الحدود السويسرية الفرنسية

01:54 م الجمعة 26 يوليه 2024

إنذار بوجود قنبلة في مطار على الحدود السويسرية الف

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وكالات

أطلقت الشرطة الفرنسية إنذارا بوجود قنبلة في مطار مولوز الفرنسي المجاور لسويسرا، بينما أطلقت عملية أمنية.

وأخلي مطار بازل-مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية "لأسباب أمنية" الجمعة فيما تعرضت شبكة السكك الحديد الفرنسية لهجوم كبير تسبب باضطرابات كبيرة في حركة القطارات السريعة.

وأوضح المطار السويسري الفرنسي "لأسباب أمنية أخلي المطار وهو مغلق الآن. سنوافيكم بمعلومات وافية أكثر في وقت لاحق".

وأظهرت لقطات فيديو عربات الشرطة المدرعة وهي تجتاح المنطقة، بينما يقوم الضباط بتفتيش الشوارع المحيطة للمطار.

الشرطة الفرنسية قنبلة في مطار مولوز الفرنسي مطار مولوز سويسرا السكك الحديد الفرنسية
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