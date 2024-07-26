حماس: نتنياهو عطل الاتفاق مرارا وعلى واشنطن إلزامه بوقف الحرب

وكالات

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة إلى إجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أنه المسؤول عن تعطيل اتفاق تبادل الأسرى عدة مرات.

جاء ذلك في بيان للقيادي بالحركة وعضو مكتبها السياسي عزت الرشق، تعقيبا على تصريحات لكامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، قالت فيها إن الوقت "حان لأن تنتهي هذه الحرب، وأن تنتهي بطريقة تضمن أمن إسرائيل وإطلاق سراح جميع الرهائن، وأن تنتهي معاناة الفلسطينيين في غزة، وأن يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير".

واعتبر الرشق أن ادعاء الحرص على الوضع الإنساني والحزن على المعاناة التي أصابت أهلنا في غزة، كذبة أميركية متجددة، فلو أرادوا وقف الحرب لأوقفوها، وحجبوا دعمهم العسكري والأمني والسياسي والاستخباري عن الجيش النازي (الإسرائيلي).

وأضاف أن هاريس بدأت حملتها الانتخابية بالأكاذيب الملفقة، المستهترة بحقوق الإنسان التي تدعي حمايتها، وبحق مقاومة المحتل المكفول بالقانون الدولي، وبرؤية منحرفة لصالح الكيان الصهيوني (إسرائيل)، وضد شعبنا الفلسطيني وحقه في الحياة.

وطالب الرشق الإدارة الأميركية بالعمل على وقف حرب الإبادة، وهي تعلم أن نتنياهو هو من عطّل الاتفاق (صفقة تبادل الأسرى) مرارا، ولا بد من الضغط عليه وإلزامه بوقف الحرب الوحشية ضد شعبنا الأعزل.





