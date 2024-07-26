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BBC

منظمة إسرائيلية: حكومة نتنياهو استغلت 7 أكتوبر لخلق وقائع جديدة بالضفة

11:56 ص الجمعة 26 يوليو 2024

نتنياهو

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وكالات

قالت منظمة السلام الآن الإسرائيلية، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استغلت الظروف منذ 7 أكتوبر لخلق وقائع جديدة على الأرض في الضفة الغربية.

وأضافت المنظمة الإسرائيلية، أن حكومة نتنياهو سرعت عمليات ضم الأراضي لإحباط فرصة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ولفتت إلى أن حكومة نتنياهو أنشأت ما لا يقل عن 25 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، فضلًا عن أنها أعلنت نحو 24 ألفا و193 دونما في الضفة الغربية كأراضي دولة.

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