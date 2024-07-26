باكستان: مقتل 5 أشخاص على الأقل في تبادل لإطلاق النار بين مجموعتين بكراتشي

كراتشي- (د ب أ)

قتل 5 أشخاص على الأقل، في تبادل لإطلاق النار بين مجموعتين في كراتشي.

وأكد نائب المفتش العام لجنوب باكستان، أسد رضا أن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران، بعد تبادل لإطلاق النار بين المجموعتين في منطقة "ديفينس نيشات" التجارية في كراتشي، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الجمعة.

وذكر شهود عيان أن عدة أشخاص أصيبوا، خلال الاشتباك العنيف، فيما شوهدت مركبات تخص المجموعتين، المتورطين في الحادث في مكان الحادث.

وأضاف أسد رضا أن "الحادث قيد التحقيق" وتعمل السلطات على الكشف عن الملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث.

وكان 28 شخصا على الأقل بينهم 10 جنود، قد قتلوا وأصيب خمسة مدنيين في هجمات منفصلة بالقنابل والأسلحة النارية في المنطقة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين وسط تصاعد حدة العنف.





