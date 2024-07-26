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BBC

قبل بدء حفل الأولمبياد.. حرائق متعمدة تستهدف شبكة السكك الحديدية الفرنسية

10:52 ص الجمعة 26 يوليه 2024

حرائق متعمدة تستهدف شبكة السكك الحديدية الفرنسية

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وكالات

أعلنت شركة "إس.إن.سي.إف" لتشغيل خطوط السكك الحديدية في فرنسا تعرض شبكة القطارات فائقة السرعة في البلاد لضرر بالغ بعد استهدافها بعدة حرائق متعمدة، قبل ساعات من انطلاق مراسم حفل افتتاح أولمبياد باريس.

وتعرضت شركة السكك الحديد الفرنسية (إس إن سي إف) ليل الخميس الجمعة لـ"هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل" شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد "بلبلة كبيرة"، على ما أعلنت المجموعة لوكالة فرانس برس قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.

وأوضحت الشركة في بيان "سنحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير" من المسارات، مشيرة إلى أن "هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين يتسنى لنا إجراء الإصلاحات".

وأعلنت شركة "إس.إن.سي.إف" لتشغيل خطوط السكك الحديدية في فرنسا تعرض شبكة القطارات فائقة السرعة في البلاد لضرر بالغ بعد استهدافها بعدة حرائق متعمدة، قبل ساعات من انطلاق مراسم حفل افتتاح أولمبياد باريس.

السكك الحديدية في فرنسا أولمبياد باريس حفل افتتاح أولمبياد باريس شركة السكك الحديد الفرنسية
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