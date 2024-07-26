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BBC

الولايات المتحدة: استمرار حجب شحنة قنابل خاصة بإسرائيل

10:43 ص الجمعة 26 يوليه 2024

جون كيربي

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واشنطن- (د ب أ)

أكد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، استمرار حجب الشحنة الأمريكية من القنابل التي تزن 2000 رطل عن إسرائيل. وجاء تصريح كيربي ردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك مستجدات بعد أن انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإدارة الأمريكية في خطابه أمام الكونجرس بشأن حجب هذه الشحنة.

وحث نتنياهو الولايات المتحدة على تسريع إرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل حتى تتمكن من كسب الحرب ضد حماس بشكل أسرع، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأكد كيربي على أنه "لا يوجد تغيير في هذه السياسة في الوقت الحالي"، مضيفا أنه تم تعليق شحنة واحدة فقط وأن عمليات إرسال جميع الشحنات الأخرى مستمرة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أنه حجب الشحنة لأنه لا يريد أن تستخدم إسرائيل مثل هذه القنابل ذات الحمولة العالية في مناطق سكانية مكتظة.

جون كيربي البيت الأبيض حجب الشحنة الأمريكية نتنياهو إسرائيل حماس
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