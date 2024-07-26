وزير المالية الألماني: العمل مع هاريس ليس أسهل من ترامب

برلين- (د ب أ)

لا يعتقد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن العمل مع كامالا هاريس سيكون أكثر سلاسة من العمل مع دونالد ترامب في حال فوز المرشحة الديمقراطية المحتملة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لرجال الأعمال، لصحيفة هاندلسبلات الاقتصادية الألمانية في تصريحات نشرت يوم الخميس: "يأمل البعض أن يكون كل شيء أسهل مع كامالا هاريس مقارنة بدونالد ترامب. أنا لست واحدا من هؤلاء".

وأشار إلى أن أوجه القصور لدى الرئيس الجمهوري السابق معروفة جيدا، لكن "لدى الديمقراطيين أيضا حمائية وسياسة مالية غير مستقرة وسياسة يسارية يقظة لها تأثير انقسامي".

ومع ذلك، أقر بأن ترامب "سيتحدى دبلوماسيتنا أكثر من هاريس".

وكان لدى العديد من السياسيين في ألمانيا رد فعل يتسم بالارتياح على انسحاب الرئيس الحالي جو بايدن من السباق نحو البيت الأبيض. وأكد ليندنر، الذي ينتمي إلى الحزب الصغير في الائتلاف الحكومي الألماني، أن الانتخابات شأن يخص الناخبين الأمريكيين.

وفي الوقت نفسه، حذر من أن برلين لا يمكنها أن تتحمل تهميش الولايات المتحدة لأن ألمانيا لديها "مصلحة قصوى في الشراكة عبر الأطلسي".

وقال إن ذلك ليس "فقط لأسباب تتعلق بالسياسة الأمنية"، ولكن أيضا لأسباب اقتصادية.