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مصدر عسكري روسي: قواتنا تدمر مقرا للمرتزقة الأجانب في أوكرانيا

10:37 ص الجمعة 26 يوليه 2024

سيرجي ليبيديف

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موسكو- (د ب أ)

أفاد منسق العمل السري الروسي في مقاطعة نيكولاييف، سيرجي ليبيديف، بأن القوات الروسية استهدفت موقعا عسكريا تابعا للقوات الأوكرانية في مدينة نيجين بمقاطعة تشرنيجوف.

وقال ليبيديف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "الضربة نُفذت على موقع أفراد للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة نيجين بمنطقة تشرنيجوف، وكان من بين القتلى ما يصل إلى عشرة مرتزقة أجانب"، مضيفا أن دوي الانفجارات سمع في أنحاء مدينة نيجين.

وبحسب ليبيديف، تمركزت عناصر المرتزقة في الموقع استعدادا لعمل ما، وتم تحييدهم جميعا.

وفي 25 أبريل الماضي أفادت لجنة التحقيق الروسية بأن "أكثر من 3100 من المرتزقة يشاركون في القتال إلى جانب أوكرانيا، وقد جاءت الغالبية العظمى منهم من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأوروبا وجورجيا.

سيرجي ليبيديف منسق العمل السري الروسي القوات الروسية القوات المسلحة الأوكرانية أوكرانيا
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