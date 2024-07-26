تايوان ترفع التحذيرات البحرية والبرية من العاصفة الاستوائية "جيمي"

تايبيه- (د ب أ)

رفعت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان تحذيراتها البحرية والبرية من العاصفة الاستوائية "جيمي" صباح اليوم الجمعة، لكنها أضافت أن أمطارا غزيرة سوف تستمر في الكثير من المناطق في تايوان.

وحتى الساعة الثامنة صباحا، كانت عين العاصفة تقع فوق الصين، على بعد حوالي 200 كيلومتر، غرب جزر ماتسو النائية في تايوان، وكانت تتحرك بسرعة تسعة كيلومترات في الساعة، انخفاضا من 17 كيلومترا في الساعة، سابقا، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الجمعة.

وأضافت إدارة الأرصاد الجوية أن قوة العاصفة ضعفت ، خلال الساعات الثلاث الماضية ولا تشكل تهديدا آخر على المياه الشمالية في تايوان بالإضافة إلى مقاطعتي "كينمن" و"لينتشيانج" الخارجيتين.

كانت وكالة الأنباء المركزية التايوانية قد بثت صورا تلفزيونية أمس الخميس، أظهرت الدمار الذي لحق بالطرق والسيارات المتضررة بسبب الإعصار. وقد تم إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية دولية وداخلية، كما توقفت بعض الرحلات بالقطار.

ولقي شخصان حتفهما وأصيب ما لا يقل عن 279 شخصا في حوادث بسبب إعصار جيمي في تايوان.

وكانت هناك نحو 87 ألف أسرة بدون كهرباء حتى صباح أمس، كما استمر إغلاق المدارس والمكاتب العامة.

وقد تسبب الإعصار بالفعل في إحداث أضرار في الفلبين. وقالت الشرطة إن 21 شخصا لقوا حتفهم في الفيضانات والانهيارات الأرضية وحوادث أخرى ناجمة عن إعصار جيمي في الفلبين.





