كامالا هاريس: لن أصمت على الوضع في غزة

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إنها ضغطت على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مخاوفها حول الوضع الإنساني في غزة، في محادثات "صريحة" في واشنطن، تتم مراقبتها عن كثب بحثًا عن مؤشرات حول كيفية تعاملها مع إسرائيل إذا أصبحت رئيسة، وفق ما نقلته صحيفة "الجارديان".

وبعد لقاء جمعها بنتنياهو، قالت هاريس: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن، كيف تفعل ذلك هو أمر مهم أيضًا... لقد أوضحت قلقي البالغ إزاء الوضع الإنساني المتردي هناك في غزة... لن أصمت بشأن ذلك".

وعكست تصريحات هاريس، التي كانت حادة وجادة في لهجتها، ما يمكن أن يكون تحولًا عن الرئيس جو بايدن في كيفية تعاملها مع نتنياهو، حسبما ذكرت "رويترز".

وقبل ساعات، ضغط بايدن من أجل وقف إطلاق النار للحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في غزة، في أول محادثات وجهًا لوجه مع نتنياهو، منذ أن سافر الرئيس إلى إسرائيل، بعد أيام من هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل وتعهد بالدعم الأمريكي.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إنه لا تزال هناك فجوات بين إسرائيل وحركة حماس في إطار السعي لوقف إطلاق النار، لكننا "أقرب الآن مما كنا عليه من قبل". وأضاف: "يتعين على الجانبين تقديم تنازلات".