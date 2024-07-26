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BBC

إسرائيل تُعقد مفاوضات إنهاء القتال في غزة

02:45 ص الجمعة 26 يوليو 2024

الدمار في قطاع غزة

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ذكرت مصادر غربية وفلسطينية ومصرية أن إسرائيل تسعى لإدخال تعديلات على خطة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس"، ما يعقد التوصل لاتفاق ينهي القتال المستمر منذ 9 أشهر والذي أسفر عن تدمير القطاع.

وأفادت المصادر الأربعة وكالة "رويترز" بأن إسرائيل تطالب بفحص النازحين الفلسطينيين عند عودتهم إلى شمال القطاع عندما يبدأ وقف إطلاق النار، مما يمثل تراجعًا عن توافق سابق يسمح للمدنيين الذين فروا إلى الجنوب بالعودة بحرية.

وأوضح المسؤول الغربي أن المفاوضين الإسرائيليين يريدون آلية لفحص السكان المدنيين العائدين إلى شمال غزة، خشية دعمهم لعناصر "حماس".

وأكدت المصادر أن "حماس" رفضت المطلب الإسرائيلي الجديد. وأشار المصدران المصريان إلى وجود نقطة خلاف أخرى تتعلق بمطلب إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، وهو ما ترفضه القاهرة باعتباره يتجاوز أي إطار لاتفاق نهائي يرضى به الأطراف.

وقف إطلاق النار غزة إسرائيل حماس النازحين الفلسطينيين الحدود مع مصر
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