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BBC

هاريس تؤكد التزامها بأمن إسرائيل وتدعو لحل الدولتين

02:22 ص الجمعة 26 يوليه 2024

هاريس ونتنياهو

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أكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، الخميس، خلال مؤتمر صحافي عقب لقائها برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أن هناك صفقة مطروحة لوقف إطلاق النار في غزة، مشددة على أن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق.

أوضحت هاريس أن صفقة وقف إطلاق النار تتكون من ثلاث مراحل، معربة عن أملها الكبير في التوصل إلى اتفاق. وأضافت أنها تعمل مع الرئيس جو بايدن على إطلاق سراح المحتجزين.

أكدت هاريس التزامها الراسخ بأمن إسرائيل، معبرة عن تضامنها مع عائلات المحتجزين في غزة. كما أعربت عن قلقها إزاء حجم الوفيات والأزمة الإنسانية في القطاع.

نددت هاريس بـ"الإسلاموفوبيا" ومعاداة السامية الناجمة عن الحرب.

نتنياهو وهاريس نتنياهو وخطاب الكونجرس العدوان الإسرائيلي على غزة وقف إطلاق النار في غزة
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