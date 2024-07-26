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BBC

عائلات الأسرى الأمريكيين بغزة: دعونا بايدن ونتنياهو إلى التوصل لاتفاق

12:01 ص الجمعة 26 يوليه 2024

بايدن ونتنياهو

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وكالات

قال عائلات الأسرى الأمريكيين في غزة، إنهم طرحوا عددا من الأسئلة خلال اجتماعهم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضاف عائلات الأسرى، أننا نشعر بتفاؤل أكبر من السابق، موضحين أنهم قاموا بدعوة بايدن ونتنياهو إلى التوصل لاتفاق من أجل استعادة الأسرى.

وتابعوا: "بايدن ونتنياهو أكدا أنهما يدركان الضرورة الملحة للتوصل لاتفاق"، مشيرين إلى أنه على حماس الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار.

وأكملوا أن الرئيس بايدن أكد التزامه باستعادة كل الأسرى من غزة: "لا يوجد مقترح لإطلاق الأسرى الأمريكيين فقط ويجب أن يتم الإفراج عن كل الأسرى.

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