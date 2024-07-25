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مسؤول حماس بالضفة: هناك تنسيق وتعاون بين فصائل المقاومة

11:06 م الخميس 25 يوليو 2024

زاهر جبارين

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وكالات

قال مسؤول حماس بالضفة الغربية زاهر جبارين، إن هناك تنسيق وتعاون ونقل خبرات بين فصائل المقاومة بالضفة.

وأضاف مسؤول حماس، أن وحدة الفصائل هي أكبر صخرة تتحطم عليها أهداف الاحتلال، موضحا أن الضفة الغربية كانت دوما خاصرة رخوة للاحتلال.

وتابع جبارين، أن كل الشعب الفلسطيني في الضفة يبدع في أدوات نضاله ضد الاحتلال، مشيرا إلى أن الضفة ستبقى منتفضة حتى زوال الاحتلال.

وأكمل، أنه لا خيار أمام أبناء شعبنا في الضفة إلا العمل ضد الاحتلال، موضحا أن الضفة لديها مخزون نضالي وجهادي من جميع أطياف شعبنا.

وأوضح زاهر: "سنواصل القتال حتى الحصول على حرية شعبنا وحقوقه المسلوبة"، موضحا أن الاحتلال لا يتعلم من التاريخ في الضفة لم ولن ترفع راية الاستسلام.

وأضاف: "لن نكون أقل من الشعوب التي تحررت من مستعمريها عبر التاريخ"، مشيرا إلى أنه لا نستكثر التضحيات في سبيل حصول شعبنا على حريته وحقوقه.

زاهر جبارين حماس الشعب الفلسطيني الاحتلال طوفان الأقصى
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