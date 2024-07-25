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فرنسا تقرر دعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء

10:45 م الخميس 25 يوليه 2024

فرنسا تقرر دعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء

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وكالات

قالت الجزائر، الخميس، إن فرنسا أبلغتها في الأيام الأخيرة، قراراها بدعم خطة "الحكم الذاتي" التي اقترحها المغرب تحت سيادته للنزاع في الصحراء، بحسب بيان لوزارة الخارجية الخميس.

وأضافت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أنه "تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة".

وسبق لفرنسا أن عبرت عن دعمها "الواضح والمستمر" لمقترح الحكم الذاتي خلال زيارة وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه للمغرب في فبراير، ما ساهم في تحسين العلاقات بين باريس والرباط.

ورفض مكتب وزير الخارجية الفرنسي التعليق لفرانس برس على بيان الخارجية الجزائرية.

وفي المقابل، عبرت الخارجية الجزائرية في البيان عن "استنكار شديد" لموقف الحكومة الفرنسية، قائلة إن القرار "غير منتظر وغير موفق وغير مجدي".

ويأتي الاعتراف الفرنسي بعد اعتراف الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وعدد من الدول العربية والإفريقية بسيادة المغرب على الصحراء ودعم خطته للحكم الذاتي.

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