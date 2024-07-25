كامالا هاريس: الرئيس بايدن أظهر من جديد معنى القيادة خلال خطابه

وكالات

قالت نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمرشحة الديمقراطية المحتملة لرئاسة أمريكا كامالا هاريس، إن واشنطن شهدت أمس أعمالا حقيرة قام بها متظاهرون غير وطنيين وخطابا خطيرا يغذي الكراهية.

وأضافت نائبة الرئيس: "أدين حرق العلم الأمريكي الذي هو رمز لمثلنا العليا وأؤيد الحق في الاحتجاج السلمي"، موضحة أننا ممتنون لخدمة الرئيس جو بايدن المستمرة لبلادنا.

وتابعت كامالا، أن الرئيس بايدن أظهر من جديد معنى القيادة خلال خطابه أمس، مشيرة إلى أننا لابد أن نناضل من أجل المستقبل ورؤيتنا أن يحظى كل فرد في الشعب الأمريكي بالفرصة المناسبة.