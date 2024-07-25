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BBC

وزير الدفاع الأمريكي: بايدن سيركز على إنهاء الحرب في غزة ودعم أوكرانيا

06:40 م الخميس 25 يوليو 2024

وزير الدفاع لويد أوستن

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وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن حلف الناتو بات أقوى وأكثر اتحادا، من أي وقت مضى وشهدنا زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري لدول الحلف.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، "شهدنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة زيادة تاريخية في الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو".

ولفت أوستن إلى أن الرئيس جو بايدن سيركز بشكل مكثف على إنهاء الحرب في غزة ودعم أوكرانيا.

كما أكد أن جميع أعضاء حلف الناتو اتفقوا على تخصيص ما لا يقل عن 2% من ناتجهم المحلي للدفاع.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي، عن فخره بما حققت الولايات المتحدة مع حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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