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الأمم المتحدة تدعم اليمن بمعدات طبية متنوعة لتعزيز القطاع الصحي

06:10 م الخميس 25 يوليه 2024

المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة

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صنعاء- (د ب أ)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس، تقديم دعم لليمن بمعدات طبية متنوعة لإسناد القطاع الصحي المتدهور في البلاد.

وقالت المنظمة في بيان صحفي، إنها "دشنت في مدينة عدن جنوبي اليمن تسليم معدات طبية حيوية لتعزيز النظام الصحي في البلاد".

وأضاف البيان "يُعد هذا الإنجاز خطوة كبيرة نحو معالجة التحديات الصحية المُلِحّة في البلاد".

وتقدر قيمة المعدات الطبية بحوالي 2 مليون دولار أمريكي، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن"هذه المعدات ستوزع على المستشفيات والمرافق الصحية العامة في مختلف أنحاء اليمن، مع التركيز بشكل خاص على دعم المرضى في وحدات العناية المركزة".

وأضاف البيان: "نحن ملتزمون ليس فقط بتلبية الاحتياجات العاجلة، ولكن أيضاً بتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في اليمن على المدى الطويل".

ويعيش اليمن أزمة صحية حادة، حيث يحتاج نحو 8 .17 مليون شخص إلى المساعدات الصحية، بينما تعمل 50% فقط من المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد بشكل كامل أو جزئي، والعديد منها يواجه تحديات مثل نقص الموظفين، ونقص الإمدادات، والمعدات القديمة.

وتفاقمت هذه المشكلات الصحية بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والقيود المالية، مما يعيق تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لمعظم السكان.

المنظمة الدولية للهجرة معدات طبية اليمن القطاع الصحي في اليمن
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