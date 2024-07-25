الاحتلال الإٍسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية في البلدة القديمة بالخليل

رام الله - (دب أ)

شددت قوات الاحتلال الإٍسرائيلي، اليوم الخميس، إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة الخليل بالضفة الغربية وعزلت ثلاثة أحياء فيها بشكل كامل بعد أن أغلقت المداخل المؤدية إليها.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن "قوات الاحتلال عزلت أحياء السلايمة وجابر ووادي الحصين بشكل كامل عن باقي المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، بعد أن أغلقت بالأسلاك الشائكة كل مداخل ومخارج تلك الأحياء التي تربطها مع باقي أجزاء المدينة".

وأضافت أن "قوات الاحتلال تجبر المواطنين في الأحياء الثلاثة على التوجه إلى ما يسمى حاجز "160" العسكري، للخروج أو الدخول إلى الأحياء الثلاثة المذكورة، والذي يبعد عنها نحو كيلومترين ، وتشترط على المواطنين تسجيل أسمائهم بشكل مسبق للسماح لهم بالعبور.

وأشارت إلى أن "جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز يمنعون الأهالي في معظم الأوقات من الوصول إلى منازلهم".