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تركيا: خطاب نتنياهو أمام الكونجرس وصمة عار على مؤسسة تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان

12:39 م الخميس 25 يوليه 2024

تركيا

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وكالات

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية: في بيان، اليوم الخميس، إن خطاب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس وصمة عار على مؤسسة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وتأييد القيم الديمقراطية.

وأشار إلى أن واشنطن ترسل رسائل للعالم عبر استضافة مسؤول عن ارتكاب جرائم حرب بأنها لاتهتم كثيرا بحياة المدنيين الأبرياء.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ألقى مساء أمس الأربعاء، خطاب أمام الكونجرس الأمريكي بمجلسيه "النواب والشيوخ"ـ ماتحد لقرابة ساعة.

وتباينت ردود فعل النواب الأمريكيين على خطاب نتنياهو، إذ وجد دعما من الغالبية، فيما واجه انتقادات وهجوما من آخرين كان على رأسهم النائبة رشيدة طليب والسيناتور بيرني ساندرز.

تركيا خطاب نتنياهو الكونجرس حقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الكونجرس الأمريكي
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