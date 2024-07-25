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مسؤولون أمريكيون: لا يوجد خلاف بين بايدن ونائبته بشأن التعامل مع إسرائيل

11:49 ص الخميس 25 يوليه 2024

جو بايدن ونائبته كامالا هاريس

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(وكالات)

نقلت وكالة أنباء "أسوشتيدبرس" اليوم الخميس، عن مسؤولين بالبيت الأبيض، قولهم، إن مفاوضات صفقة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة في مراحلها النهائية.

وأضاف المسؤولون الذين لم تكشف "أسوشتيدبرس" عن هويتهم، أنه لا تزال هناك قضايا بحاجة إلى الحل بين الإدارة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي، إنه لا يوجد خلاف بين بايدن ونائبته كاميلا هاريس بشأن التعامل إسرائيل.

وألقى نتنياهو خطابه أمام الكونجرس الأمريكي، مساء أمس الأربعاء، خلال زيارته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي.

ومن المفترض أن يناقش نتنياهو مع الإدارة الأمريكية، صفقة تبادل الأسرى وإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.

ورفضت هاريس حضور خطاب نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي، في إطار الاعتراض على السياسة الإسرائيلية في التعامل مع غزة.

البيت الأبيض بنيامين نتنياهو الأسرى الإسرائيليين كاميلا هاريس جو بايدن
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