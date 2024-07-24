خطاب نتنياهو بالكونجرس.. شُكر يوحد الحزبين وإشادة تزعج الديمقراطيين

وكالات

ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطابًا اليوم الأربعاء بالكونجرس الأمريكي، وهي المرة الأولى منذ 2020، والرابعة في تاريخ نتنياهو.

ووقف الديمقراطيون والجمهوريون عندما أشاد نتنياهو بالرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا: "صداقة بايدن مع إسرائيل تمتد لنصف قرن، وأشكره على موقفه بعد هجوم 7 أكتوبر وأيضًا موقفه مع عائلات الأسرى".

وعندما تحدث عن العنف السياسي، لقى ترحيبًا حارًا آخر من الديمقراطيين والجمهوريين.

وعند إشادة نتنياهو بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لدوره في اتفاق "أبرهام" الذي أدى للتطبيع بين إسرائيل وعدة دول عربية، وقف الجهوريون وصفقوا، فيما تجاهل الديقمراطيون وظلوا جالسين في مقاعدهم.